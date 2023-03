Ora l’intelligenza artificiale ha studiato un modo per rendere reali le mani (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo avevamo notato anche noi, nei primi esperimenti che avevamo fatto con l’intelligenza artificiale. Quando a gennaio avevamo richiesto a Lensa AI di generare degli avatar partendo da alcune nostre foto, ci eravamo subito resi conto di un problema: l’intelligenza artificiale aveva dei seri problemi con le mani. Nel senso che l’immagine delle nostre appendici che venivano restituite era davvero disturbante: le dita, spesso, non erano nel numero giusto, sembravano più simili a quelle della tradizionale rappresentazione di un alieno, non avevano tratti umani. Ovviamente, la stessa cosa è stata evidenziata anche dai prodotti dell’intelligenza artificiale di Midjourney e Stable Diffusion che, al giorno d’oggi, possono considerarsi all’avanguardia nel ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo avevamo notato anche noi, nei primi esperimenti che avevamo fatto con. Quando a gennaio avevamo richiesto a Lensa AI di generare degli avatar partendo da alcune nostre foto, ci eravamo subito resi conto di un problema:aveva dei seri problemi con le. Nel senso che l’immagine delle nostre appendici che venivano restituite era davvero disturbante: le dita, spesso, non erano nel numero giusto, sembravano più simili a quelle della tradizionale rappresentazione di un alieno, non avevano tratti u. Ovviamente, la stessa cosa è stata evidenziata anche dai prodotti deldi Midjourney e Stable Diffusion che, al giorno d’oggi, possono considerarsi all’avanguardia nel ...

