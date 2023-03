(Di mercoledì 29 marzo 2023) - Il Pd scenderà in piazza sabato prossimo con Cgil e Uil, per il Terzo Polo 'ci sono rischi di opacità nell'assegnazione dei lavori'. Ma Salvini difende la nuova normativa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Fosse Ardeatine, Giorgia #Meloni: '335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani'. Anpi e opposizioni atta… - Agenzia_Ansa : Fosse Ardeatine, la premier Meloni: '335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani'. Anpi e opposizioni at… - PalermoToday : Regione, i banchi del Governo all'Ars restano vuoti: opposizioni all'attacco - sabry_stefano : RT @Agenzia_Ansa: Fosse Ardeatine, la premier Meloni: '335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani'. Anpi e opposizioni attaccan… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Fosse Ardeatine, la premier Meloni: '335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani'. Anpi e opposizioni attaccan… -

- Il Pd scenderà in piazza sabato prossimo con Cgil e Uil, per il Terzo Polo 'ci sono rischi di opacità nell'assegnazione dei lavori'. Ma Salvini difende la nuova normativa'Niente numero legale: per l'ennesima volta salta il consiglio. Presenti in aula solo i consiglieri di opposizione, mentre dei gruppi di maggioranza risulta presente solo l'UDC e così il consiglio va ...Intanto le: 'Il governo naviga a vista non avendo assoluta contezza della realtà. Lo dimostra il fatto che, nel giorno del click day, le domande superano di gran lunga le ...

Opposizioni attaccano il nuovo codice per gli appalti. Critica anche l'Autorità anti-corruzione TGLA7

Il Pd scenderà in piazza sabato prossimo con Cgil e Uil, per il Terzo Polo "ci sono rischi di opacità nell'assegnazione dei lavori". Ma Salvini difende la nuova normativa ...La discussione in aula è fissata per il 17 aprile, ma fino ad allora il dibattito sul Pnrr promette scintille. Le opposizioni attaccano su ritardi e modifiche ...