Operatore sanitario aggredito in clinica (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’altro ieri si è consumata l’ennesima aggressione ai danni di un Operatore sanitario in servizio presso Villa dei Fiori di Acerra. La seconda nel giro di circa 40 giorni presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura, clinica privata e accreditatata con il SSR campano”. Lo rende noto Marco D’Acunto, esponente della segreteria regionale campana di Cgil Funzione Pubblica Marco D’Acunto. La FP CGIL da settimane, spiega D’Acunto, chiede all’azienda di intervenire al fine di prevenire e contrastare il sorgere di fenomeni di violenza e di aggressione al personale sanitario istituendo un apposito organismo paritetico a livello aziendale, quali siano le misure messe in atto a cominciare dallo stato di attuazione delle normative del 2007 e del 2020. “Al momento – spiega Mario Zazzaro, coordinatore ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’altro ieri si è consumata l’ennesima aggressione ai danni di unin servizio presso Villa dei Fiori di Acerra. La seconda nel giro di circa 40 giorni presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura,privata e accreditatata con il SSR campano”. Lo rende noto Marco D’Acunto, esponente della segreteria regionale campana di Cgil Funzione Pubblica Marco D’Acunto. La FP CGIL da settimane, spiega D’Acunto, chiede all’azienda di intervenire al fine di prevenire e contrastare il sorgere di fenomeni di violenza e di aggressione al personaleistituendo un apposito organismo paritetico a livello aziendale, quali siano le misure messe in atto a cominciare dallo stato di attuazione delle normative del 2007 e del 2020. “Al momento – spiega Mario Zazzaro, coordinatore ...

