OnePlus 11 | in arrivo la versione speciale Jupiter Rock Limited Edition

(Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it In queste ore,lancerà in Cina una nuovadel proprio flagship. Il nuovissimo11si configura come un modello che unisce la tecnologia del device con una finitura esclusiva. Infatti, il brand pubblicizza il proprio smartphone come il primo device dotato di una con una “texture naturale“. La scocca, infatti, è caratterizzata da un materiale realizzato con microcristalli di roccia, una soluzione mai utilizzata prima nel settore. Stando a quanto dichiarato da, l’uso di questo materiale offre un’esperienza al tocco del tutto unica. Gli utenti potranno provare una sensazione mai provata prima su nessun device. Come è possibile vedere dalle immagini promozionali trapelate, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : OnePlus Nord CE 3 Lite in arrivo il prossimo 4 aprile 2023 - - albavista : L’arrivo di #OnePlus 11 “in marmo” e dettagli estetici su OnePlus Nord CE 3 Lite 5G - PuntoCellulare : OnePlus ha annunciato l'arrivo il prossimo 4 aprile del nuovo smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, insieme alle cu… - TuttoAndroid : L’arrivo di OnePlus 11 “in marmo” e dettagli estetici su OnePlus Nord CE 3 Lite 5G - PatosNokia : OnePlus 11, presto in arrivo una edizione speciale -

... Eiji Aonuma, ha mostra un'inedita sequenza di gameplay del titolo in, visibile qui: ... GAMEPLAY Il meglio di9 Pro , compralo al miglior prezzo da Amazon a 529 euro . 6 ...continuerà ad investire in Europa e fornirà soluzioni e prodotti sempre più innovativi ai ...nel 2023 con il lancio di diversi prodotti in Europa e abbiamo una linea di prodotti inper ...Abbiamo avuto un ottimo inizio nel 2023 con il successo di diversi prodotti in Europa e abbiamo una line - up di prodotti inper il resto dell'anno. Come sempre, OPPO econtinueranno a ...

OnePlus 11, edizione speciale in arrivo: estetica audace, come ... HDblog

OnePlus 11 Jupiter Rock Edition è finalmente ufficiale. Rock non come il genere musicale, un tempo sinonimo di cool, ma come la superficie di Giove che tenta di rievocare a chi ne osserva la back ...La nostra guida che mette a confronto OnePlus11 e Apple iPhone 14 così da aiutarvi a scegliere il device più adatto alle vostre esigenze.