Omicidio Fiore | dimentica il portafogli vicino al cadavere | così è stato arrestato l’assassino

(Di mercoledì 29 marzo 2023) È arrivata nella giornata di ieri la notizia che gli investigatori hanno fermato uno dei presunti assassini di Andrea. Le modalità con cui gli inquirenti sono risaliti a uno dei due assassini è sorprendente: avevato ilin casa della vittima, in via Pisoni, in zona Quadraro a Roma,al corpo del carrozziere morto. Ilaccanto alla vittima ha portato al fermo di un 43enne Un rinvenimento che ha fatto immediatamente scattare le manette ai polsi di colui che sicuramente ha avuto un ruolo in quell’assassinio, il 43enne Daniele V. dai contorni ancora poco chiari. Unica certezza per ora è il rapporto della vittima con Luigi Finizio, freddato fuori al distributore di benzina il 13 marzo scorso. Sembrerebbe proprio che i due omicidi: quello di Finizio e ...

Proprio Fiore la sera del 14 marzo scorso si era recato in via dei ... Non solo al Quadraro, ma anche a Ostia - come testimoniano l’omicidio di Fabrizio Vallo del 3 febbraio scorso (anche lui ucciso ...Nel video le testimonianze degli abitanti del quartiere Quadraro, nella zona Est della Capitale: "Forse un regolamento di conti", si sbilancia un anziano, bocche cucite, e qualche timore: le ...