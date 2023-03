Omicidio del 2008 risolto da una giornalista della Bbc, l’assassino in chat:” Ho fatto un errore da giovane, un gioco sess**le finito male” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un caso di Omicidio che nel 2008 sconvolse l’Inghilterra. Martine Vik Magnussen, studentessa norvegese di 23 anni, era stata trovata uccisa sotto sacchi di rifiuti vicino a un seminterrato nel centro di Londra. L’indiziato principale era un compagno di studi della giovane, Farouk Abdulhak, originario dello Yemen, che frequentava con lei il corso alla Regent’s Business School di Londra. La mattina dopo il ritrovamento del corpo, Farouk aveva già lasciato il paese sotto consiglio del padre, Shaher Abdulhak, un uomo ricchissimo e molto potente, amico dell’allora presidente dello Yemen, Ali Abhullah Saleh. Il ragazzo aveva preso quindi un volo per Il Cairo, dove l’aspettava l’aereo privato di famiglia. I genitori della vittima non hanno quindi potuto ottenere giustizia, tantomeno risposte, e il padre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un caso diche nelsconvolse l’Inghilterra. Martine Vik Magnussen, studentessa norvegese di 23 anni, era stata trovata uccisa sotto sacchi di rifiuti vicino a un seminterrato nel centro di Londra. L’indiziato principale era un compagno di studi, Farouk Abdulhak, originario dello Yemen, che frequentava con lei il corso alla Regent’s Business School di Londra. La mattina dopo il ritrovamento del corpo, Farouk aveva già lasciato il paese sotto consiglio del padre, Shaher Abdulhak, un uomo ricchissimo e molto potente, amico dell’allora presidente dello Yemen, Ali Abhullah Saleh. Il ragazzo aveva preso quindi un volo per Il Cairo, dove l’aspettava l’aereo privato di famiglia. I genitorivittima non hanno quindi potuto ottenere giustizia, tantomeno risposte, e il padre ...

