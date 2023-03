Occhio alla Tachipirina | anche se si può prendere senza ricetta | Fate molta Attenzione!

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Laè un farmaco che utilizziamo tutti e può essere molto importante per la nostra salute. Nonostante questo ci sono dei dettagli che sfuggono a molti presenti sul bugiardino. Questo farmaco è ad azione analgesica e antipiretica e composto dal paracetamolo con la molecola N-(4-idrossifenil)acetammide. I rischi della(GranTennisToscana)Si tratta di farmaci che sono prodotti da banco e dunque si possonoassolutamenteprescrizione medica. Di fatto si tratta di un farmaco “innocuo” per questo chiunque può andare in farmacia,consulto col medico di base, perla medicina e così superare i rispettivi problemi. Non serve solo, come molti pensano, ad abbassare la febbre, ma sono prodottiutili a risolvere problemi ...