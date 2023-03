“Occhio a Oriana, ho capito una cosa”. GF Vip 7, Tavassi a Micol l’ha dovuto dire di nascosto (Di mercoledì 29 marzo 2023) Emergono sempre più dettagli al GF Vip 7 su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che avrebbero avuto un litigio per una motivazione ben precisa. A distanza di ore dall’avvenimento, si è scoperto che prima della finale è nata una discussione che sarebbe stata anche abbastanza animata. La tensione prima dell’ultimo atto del reality show si fa sentire eccome e a farne le spese è adesso anche la coppia, che raramente ha avuto problematiche, infatti fino ad ora erano sempre andati d’accordo. Ma al GF Vip 7 stanno uscendo fuori le prime incomprensioni tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Parlando sempre della finalissima, Antonella Fiordelisi ha svelato chi vorrebbe come vincitore a Casa Chi: “Spero che Nikita vinca il GF Vip, ma la vedo dura. La sto supportando da fuori, ma spero che vada tutto come deve andare. Noi ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Emergono sempre più dettagli al GF Vip 7 su EdoardoIncorvaia, che avrebbero avuto un litigio per una motivazione ben precisa. A distanza di ore dall’avvenimento, si è scoperto che prima della finale è nata una discussione che sarebbe stata anche abbastanza animata. La tensione prima dell’ultimo atto del reality show si fa sentire eccome e a farne le spese è adesso anche la coppia, che raramente ha avuto problematiche, infatti fino ad ora erano sempre andati d’accordo. Ma al GF Vip 7 stanno uscendo fuori le prime incomprensioni tra EdoardoIncorvaia. Parlando sempre della finalissima, Antonella Fiordelisi ha svelato chi vorrebbe come vincitore a Casa Chi: “Spero che Nikita vinca il GF Vip, ma la vedo dura. La sto supportando da fuori, ma spero che vada tutto come deve andare. Noi ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orianaera_ : RT @O_GFVIP: MICOL AMORE LE BASIIIIII DEVI PRENDERE EDO E PARLARE IN PISCINA,DIETRO L OCCHIO O DIETRO IL LETTO DI LUCA ORIANA DOVEVA PA… - La_Riny : RT @O_GFVIP: MICOL AMORE LE BASIIIIII DEVI PRENDERE EDO E PARLARE IN PISCINA,DIETRO L OCCHIO O DIETRO IL LETTO DI LUCA ORIANA DOVEVA PA… - O_GFVIP : MICOL AMORE LE BASIIIIII DEVI PRENDERE EDO E PARLARE IN PISCINA,DIETRO L OCCHIO O DIETRO IL LETTO DI LUCA ORIAN… - fa11aga1n : E comunque 1) la cosa dei 10€ gliela abbiamo insegnata noi oriele 2) non dite che non tutela Oriana e il suo rappo… - Anna717526324 : @qualquadracosa @quellicomeme71 Ovvio che no. Solo che queste cose diventano un motivo per gli haters per scagliars… -