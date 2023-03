Nuovo complesso parrocchiale Spirito Santo: elenco degli ammessi al concorso di progettazione (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon il decreto allegato, a firma dell’arcivescovo mons. Felice Accrocca, si rendono noti i gruppi di lavoro che saranno invitati a partecipare al “concorso di progettazione” promosso dall’arcidiocesi di Benevento per dotare la parrocchia dello Spirito Santo di idonei ed adeguati locali di ministero: aula liturgica, salone polifunzionale, spazi per la catechesi ed abitazione del parroco. I gruppi sono stati selezionati da una commissione che si è riunita nei giorni scorsi, composta da esperti in architettura, liturgia e arte che ha valutato la documentazione pervenuta nei tempi e nelle modalità previste dal regolamento della manifestazione d’interesse pubblicato il 16 febbraio u.s. Sono pervenute cinquantatré manifestazioni d’interesse, tredici sono stati approvate per la fase successiva, cioè ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon il decreto allegato, a firma dell’arcivescovo mons. Felice Accrocca, si rendono noti i gruppi di lavoro che saranno invitati a partecipare al “di” promosso dall’arcidiocesi di Benevento per dotare la parrocchia dellodi idonei ed adeguati locali di ministero: aula liturgica, salone polifunzionale, spazi per la catechesi ed abitazione del parroco. I gruppi sono stati selezionati da una commissione che si è riunita nei giorni scorsi, composta da esperti in architettura, liturgia e arte che ha valutato la documentazione pervenuta nei tempi e nelle modalità previste dal regolamento della manifestazione d’interesse pubblicato il 16 febbraio u.s. Sono pervenute cinquantatré manifestazioni d’interesse, tredici sono stati approvate per la fase successiva, cioè ...

