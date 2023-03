Nuovo Codice degli appalti e Pnrr La nuova normativa spiegata da Guzzetta

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini è giubilante. L’approvazione delè una medaglia che si appunta al petto. Si gioca tutto sulla rapidità perché, sostiene il vicepremier, “per fare una gara si risparmieranno da sei mesi a un anno”. I sindacati già sono sul piede di guerra perché temono riverberi sull’applicazione dei contratti per i lavoratori dei sub. Ora si tratterà di vedere quali, in realtà, saranno gli effetti benefici di queste semplificazioni. Deroghe per i cantieri,integrati e novità rilevanti sul piano delle centrali di committenza. Per approfondire il tema, abbiamo chiesto un parere a Giovanni, ordinario di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata. Professor ...

È stato approvato in Consiglio dei Ministri il nuovo codice degli appalti, che, scrive il governo autocelebrativamente, "ha il pregio di procedere nella direzione della semplificazione, ...