Nuovi super-missili nucleari | Putin terrorizza il mondo | colpiscono a 10mila chilometri

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Durante le esercitazioni militari iniziate mercoledì 29 marzo in Russia saranno testati ibalistici intercontinentali Rs-24 Yars. "Gli specialisti distrategici condurranno una serie di misure di mimetizzazione e contrasto ai moderni mezzi di ricognizione aerea in collaborazione con le formazioni e le unità del Distretto militare centrale e dell'Aeronautica militare", ha annunciato il ministero della Difesa russo, come riporta l'agenzia Tass. IYars sono equipaggiato con testate termopossono raggiungere i 24.500 km/h e colpire adi distanza.