Nuovi bonus bollette: cosa contiene l’ultimo decreto? I punti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nuovi bonus bollette nell’ultimo decreto licenziato dal Governo Meloni per contrastare i pesanti effetti della crisi energetica sui conti delle famiglie e delle aziende italiane. I punti principali del provvedimento: proroga delle agevolazioni già esistenti e lancio di un contributo inedito la cui erogazione scatta solo se il prezzo del gas supera un certo livello. Tregua fiscale: scadenze posticipate? Le nuove date Nuovi bonus bollette: le misure contenute nell’ultimo decreto che il Governo Meloni ha messo in campo contro la crisi energetica avranno effetto da aprile fino a giugno. cosa è stato previsto nello specifico? Innanzitutto, la proroga delle agevolazioni ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 29 marzo 2023)nellicenziato dal Governo Meloni per contrastare i pesanti effetti della crisi energetica sui conti delle famiglie e delle aziende italiane. Iprincipali del provvedimento: proroga delle agevolazioni già esistenti e lancio di un contributo inedito la cui erogazione scatta solo se il prezzo del gas supera un certo livello. Tregua fiscale: scadenze posticipate? Le nuove date: le misure contenute nelche il Governo Meloni ha messo in campo contro la crisi energetica avranno effetto da aprile fino a giugno.è stato previsto nello specifico? Innanzitutto, la proroga delle agevolazioni ...

