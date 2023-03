Nuoto | 16enne canadese McIntosh firma nuovo record mondiale 400sl donne

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Abbassato il crono dell'australiana Titmus: 3'56"08 ilprimato TORONTO (CANADA) - Summerildel mondo nei 400 stile femminile. Ai Trials canadesi in corso al Pan Am ...

Ai Trials canadesi in corso al Pan Am Sports Centre di Toronto, la beniamina di casa tocca i 3'56"08, migliorando il primato stabilito lo scorso anno dall'australiana Ariarne Titmus in 3'56"40. La canadese Summer McIntosh ha battuto il record mondiale dei 400 metri stile libero, detenuto dall'australiana Ariarne Titmus.

Nuoto: a 14 anni si dovette accontentare di un posto ai piedi del podio nei 400m stile libero ai Giochi Olimpici di Pechino, o la 16enne Summer McIntosh ha messo il proprio nome accanto al record del ...Toronto, 29 mar. – (Adnkronos) – Summer McIntosh migliora il record mondiale nei 400 stile libero. La 16enne canadese, allenata da coach Brent Arckey in Florida, stabilisce il nuovo primato nella ...