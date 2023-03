Nucleare, svolta Italia: lo smacco all’Europa green (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Un quadro industriale e finanziario favorevole per i progetti nucleari per promuovere la ricerca e l’innovazione, in particolare per i piccoli reattori modulari e i reattori modulari avanzati”. È questo il messaggio lanciato dall’Italia, insieme ad altri dodici Stati membri dell’Ue, al termine di una riunione con la Commissione Europea. Tra i firmatari del documento vi sono Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia. L’Italia, insieme a Belgio e Paesi Bassi, ha invece firmato in qualità di Paese osservatore. Lo sviluppo delle ricerche nel settore Nucleare è da sempre obiettivo primario del governo francese, che anche in questo caso si è posto in prima fila tra gli Stati membri favorevoli ad affiancare alle centrali nucleari anche i mini-reattori in questione. L’obiettivo ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Un quadro industriale e finanziario favorevole per i progetti nucleari per promuovere la ricerca e l’innovazione, in particolare per i piccoli reattori modulari e i reattori modulari avanzati”. È questo il messaggio lanciato dall’, insieme ad altri dodici Stati membri dell’Ue, al termine di una riunione con la Commissione Europea. Tra i firmatari del documento vi sono Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia. L’, insieme a Belgio e Paesi Bassi, ha invece firmato in qualità di Paese osservatore. Lo sviluppo delle ricerche nel settoreè da sempre obiettivo primario del governo francese, che anche in questo caso si è posto in prima fila tra gli Stati membri favorevoli ad affiancare alle centrali nucleari anche i mini-reattori in questione. L’obiettivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ILupobianco : @Uni91070952 quindi .i state dicendo che dobbiamo essere contro il nucleare e a favore dei pannelli solari e della… - FilippoBocco : @Daveede98 @ultimora_pol Anche in Europa dovremmo andare verso questa direzione: - pincopallino757 : @Maurizi96745767 @DavideR46325615 non mi ricordavo bene, sono stato impreciso; comunque mi riferivo a questo - ciao - Veleno_Q_B : RT @TrueReportNet: ???? Il 22 marzo si è svolta in Corea del Nord un'esercitazione di lancio per consentire alle unità strategiche di missili… - Bera49164308 : RT @TrueReportNet: ???? Il 22 marzo si è svolta in Corea del Nord un'esercitazione di lancio per consentire alle unità strategiche di missili… -

L'Aiea cerca un accordo su Zaporizhzhia ... modificando le proposte per cercare una svolta nei negoziati. Forse un accordo è vicino ma il ...creazione di una zona di sicurezza nell'area della centrale per prevenire un possibile disastro nucleare,... Aiea: Grossi cerca la svolta su protezione Zaporizhzhia ... è ancora impegnato nel suo tentativo di mediare un accordo con Mosca per proteggere la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi, e sta modificando le proposte per cercare una svolta nei ... Intervista ad Arturo Scotto: 'L'unica strada è bandire armi atomiche' ... Mosca: 'Occidente porta l'umanità all'Armageddon nucleare' Intervista a Lucio Caracciolo: 'Guerra ... Eppure questa svolta non si è portata dietro anche la consapevolezza che la terra è una sola e non ... ... modificando le proposte per cercare unanei negoziati. Forse un accordo è vicino ma il ...creazione di una zona di sicurezza nell'area della centrale per prevenire un possibile disastro,...... è ancora impegnato nel suo tentativo di mediare un accordo con Mosca per proteggere la centraledi Zaporizhzhia, occupata dai russi, e sta modificando le proposte per cercare unanei ...... Mosca: 'Occidente porta l'umanità all'Armageddon' Intervista a Lucio Caracciolo: 'Guerra ... Eppure questanon si è portata dietro anche la consapevolezza che la terra è una sola e non ... Rivoluzione nucleare in Italia: “Svolta tecnologica epocale” QuiFinanza Ucraina, il direttore dell'Aiea a Zaporizhzhia. Si cerca un accordo Mosca-Kiev sulla centrale La lotta per la sicurezza nucleare passa da Zaporizhzhia ... modificando le proposte per cercare una svolta nei negoziati. Forse un accordo è vicino ma il condizionale resta d’obbligo. Grossi, che si ... Usa e Sudcorea svolgono spettacolari manovre di sbarco Centro e comando delle esercitazioni è la portaerei a propulsione nucleare USS Nimitz ... mezzi anfibi e da sbarco a cuscino d’aria per raggiungere le coste nemiche e svolgere missioni d’assalto. La lotta per la sicurezza nucleare passa da Zaporizhzhia ... modificando le proposte per cercare una svolta nei negoziati. Forse un accordo è vicino ma il condizionale resta d’obbligo. Grossi, che si ...Centro e comando delle esercitazioni è la portaerei a propulsione nucleare USS Nimitz ... mezzi anfibi e da sbarco a cuscino d’aria per raggiungere le coste nemiche e svolgere missioni d’assalto.