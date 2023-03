Novità per i messaggi WhatsApp che scompaiono, fino a 15 opzioni di durata (Di mercoledì 29 marzo 2023) I messaggi WhatsApp che scompaiono sono sempre più in uso da parte degli utenti. In molti ricorrono a questa funzione dalle impostazioni relative alle chat, stabilendo che i contenuti di una conversazione vengano cancellati in automatico dopo un lasso di tempo specifico, senza ulteriori operazioni manuali. Si ricorre a questa feature per una serie di motivi, come ad esempio quello di proteggere determinati dati sensibili o anche solo nell’ottica di fare pulizia programmata proprio nelle chat. fino ad ora, le impostazioni per i messaggi WhatsApp che scompaiono hanno reso possibile la scelta tra tre tempistiche esatte ossia 24 ore, 7 giorni o anche 90 giorni. La beta desktop dell’applicazione di messaggistica ha messo invece in evidenza ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ichesono sempre più in uso da parte degli utenti. In molti ricorrono a questa funzione dalle impostazioni relative alle chat, stabilendo che i contenuti di una conversazione vengano cancellati in automatico dopo un lasso di tempo specifico, senza ulteriori operazioni manuali. Si ricorre a questa feature per una serie di motivi, come ad esempio quello di proteggere determinati dati sensibili o anche solo nell’ottica di fare pulizia programmata proprio nelle chat.ad ora, le impostazioni per ichehanno reso possibile la scelta tra tre tempistiche esatte ossia 24 ore, 7 giorni o anche 90 giorni. La beta desktop dell’applicazione distica ha messo invece in evidenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Cari commensali, una novità tutta per voi: il #PORROCAST. Non potevo non partire dallo sfregio della #Francia all… - martinoloiacono : L’innovazione, la discontinuità e il nuovo Pd. E poi si lotta per avere Boccia come capogruppo al Senato. Aria di novità. - fattoquotidiano : Gli annunci reiterati di Matteo Salvini sul Ponte sullo Stretto di Messina non vanno presi per novità di rilievo po… - ViViLibero3 : RT @Wondercri1982: AIFA: 971 decessi da vaccino. Solo in Italia. ?? E danno la notizia come se la novità fosse l'età media, presentando qui… - ESTANCA2 : RT @fortunanongira: che tavax sia entrato per vincere non è una novità ma dire che sta con micol solo per quello anche no dato che si stava… -

WhatsApp, in arrivo più controlli per messaggi effimeri ... dalle beta più recenti del servizio di messaggistica si fa notare una novità molto interessante che migliorerà ancora una volta l'esperienza d'uso per tutti gli utenti, in particolar modo coloro che ... Bollette, bonus sociale e sconti: ecco chi ci guadagna con il nuovo decreto In ogni caso, un po' come fosse un decreto omnibus, nel testo compaiono anche novità per gli stipendi di chi lavora nella sanità e sul fisco. Il decreto prevede il taglio dell'Iva al 5% sul gas, che ... Fisco: Meloni, la delega e' la riforma che l'Italia aspettava da decenni "E' una riforma - ha ricordato - che disegna un nuovo Fisco basato su alcuni punti fondamentali: progressiva riduzione delle aliquote Irpef; introduzione anche per i lavoratori dipendenti di una ... ... dalle beta più recenti del servizio di messaggistica si fa notare unamolto interessante che migliorerà ancora una volta l'esperienza d'usotutti gli utenti, in particolar modo coloro che ...In ogni caso, un po' come fosse un decreto omnibus, nel testo compaiono anchegli stipendi di chi lavora nella sanità e sul fisco. Il decreto prevede il taglio dell'Iva al 5% sul gas, che ..."E' una riforma - ha ricordato - che disegna un nuovo Fisco basato su alcuni punti fondamentali: progressiva riduzione delle aliquote Irpef; introduzione anchei lavoratori dipendenti di una ... Decreto bollette in arrivo, ecco le novità per famiglie e imprese LA NAZIONE