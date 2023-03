Novara | vasto incendio in un’azienda di vernici | il sindaco | “Non uscite di casa”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Questa mattina è scoppiato unindi solventi a San Pietro Mosezzo, in provincia di. Le cause sono ancora ignote. Un’alta nube di fumo nero e maleodorante era visibile in tutta la città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nello stabilimento, al momento dell’, c’era una trentina di persone L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Vasto incendio in un'azienda chimica in provincia di Novara, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale si è leva… - SoniaLaVera : RT @lvogruppo: Un vasto incendio è scoppiato questa mattina alle porte di Novara: un'altissima colonna di fumo nero e maleodorante si è lev… - RaffyB_68 : RT @lvogruppo: Un vasto incendio è scoppiato questa mattina alle porte di Novara: un'altissima colonna di fumo nero e maleodorante si è lev… - RoccoRavildi1 : RT @lvogruppo: Un vasto incendio è scoppiato questa mattina alle porte di Novara: un'altissima colonna di fumo nero e maleodorante si è lev… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Vasto incendio in una azienda chimica alle porte di #Novara, fiamme altissime e allarme ambientale -

incendio nell'area industriale di San Pietro Mosezzo, nuvola nera sul cielo di Novara. Incendio e nube tossica in un'azienda di solventi in provincia di Novara, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale, ai confini con il capoluogo di provincia, si è levata un'altissima colonna di fumo nero.

in provincia di Novara, ha bruciato per diverse ore questa mattina. Le prime fiamme sono state segnalate qualche minuto prima delle 8 di oggi, mercoledì 29 novembre, e poco dopo si sono trasformate in ...Oggi, 29 marzo, si è sviluppato un incendio di vaste dimensioni nel novarese ... La raccomandazione per le scuole In via precauzionale il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, ha lanciato un appello ...