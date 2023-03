Novara, va a fuoco un’azienda di solventi chimici. Il sindaco: “Tenete chiuse le finestre” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Brucia l’azienda chimica Kemi di Novara, specializzata in solventi chimici: all’interno dell’area industriale di San Pietro Mosezzo, ai confini con il capoluogo, una enorme nube di fumo nero si staglia nel cielo, con i venti che la spingono verso la Lombardia. Alessandro Canelli, sindaco di Novara, ha invitato tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse e a non uscire di casa, “se non strettamente necessario”. Uditi anche diversi scoppi, probabilmente dovuti ad alcuni tombini saltati. Squadre dell’Arpa sono già al lavoro per i primi rilievi. I trenta dipendenti che si trovavano nella struttura al momento dell’incendio sono riusciti a mettersi in salvo. “E’ un macello, è scoppiato tutto il capannone, è tutto bruciato”, dice una donna sul piazzale davanti alla fabbrica ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Brucia l’azienda chimica Kemi di, specializzata in: all’interno dell’area industriale di San Pietro Mosezzo, ai confini con il capoluogo, una enorme nube di fumo nero si staglia nel cielo, con i venti che la spingono verso la Lombardia. Alessandro Canelli,di, ha invitato tutti i cittadini a tenere lee a non uscire di casa, “se non strettamente necessario”. Uditi anche diversi scoppi, probabilmente dovuti ad alcuni tombini saltati. Squadre dell’Arpa sono già al lavoro per i primi rilievi. I trenta dipendenti che si trovavano nella struttura al momento dell’incendio sono riusciti a mettersi in salvo. “E’ un macello, è scoppiato tutto il capannone, è tutto bruciato”, dice una donna sul piazzale davanti alla fabbrica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Greenreport_it : A Novara va a fuoco una ditta di solventi, l'Arpa monitora i livelli di inquinamento - - conteadifoix : RT @Adnkronos: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina nel novarese, a San Pietro Mosezzo. Secondo le prime informa… - Adnkronos : Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina nel novarese, a San Pietro Mosezzo. Secondo le prim… - William38438210 : @Giudiiiiiiiiii @ego_sono Non è che è una industria #green dove riciclano rifiuti e forse hanno troppa 'robba' in n… - LiottaVioli : RT @discoradioIT: Tutti in salvo i 30 operai della ditta di solventi di San Pietro Mosezzo, Novara, a fuoco questa mattina. Il sindaco dell… -