Novara, maxi - incendio nella fabbrica di solventi. Paura ma nessun pericolo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il comandante della polizia locale di Novara, ha dichiarato che l'incendio divampato questa mattina in una fabbrica di vernici di San Pietro Mosezzo alle porte di Novara "è praticamente domato grazie ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il comandante della polizia locale di, ha dichiarato che l'divampato questa mattina in unadi vernici di San Pietro Mosezzo alle porte di"è praticamente domato grazie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Maxi-incendio nel novarese, drone in volo su capannone devastato a San Pietro Mosezzo #novara #incendio… - Kualy2014 : RT @localteamtv: Novara, mezzo dell'Aeronautica Militare interviene per spegnere maxi-incendio a San Pietro Mosezzo #sanpietromosezzo #nova… - AntonioMileo : RT @localteamtv: Maxi-incendio nel novarese, ARPA Piemonte: verifiche qualità aria su aree di ricaduta #arpa #incendio #novara #localteam h… - BinaryOptionEU : RT 'Novara, maxi incendio in azienda di solventi: le immagini dall'alto - Video . #Adnkronos - infoitinterno : Novara, maxi incendio in azienda di solventi: le immagini dall'alto -