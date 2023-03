Novara, incendio nell’azienda Kemi a San Pietro Mosezzo: zona evacuata, udite esplosioni – Il video (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un incendio è in corso nell’azienda chimica Kemi Srl in provincia di Novara, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale, ai confini con il capoluogo di provincia si è levata un’altissima colonna di fumo nero e sono state sentite delle esplosioni. Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze del 118. L’azienda produce vernici. Le fiamme sono altissime e la colonna di fumo nero è visibile in tutta la pianura fino al Milanese. March 29, 2023 Non ci sono al momento segnalazioni di persone morte o ferite, secondo quanto ha fatto sapere all’agenzia di stampa Agi il comando della polizia locale. Ma la situazione è in continua evoluzione. Ancora ignote le cause del rogo. Sul posto numerose pattuglie dei Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Il sindaco ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) Unè in corsochimicaSrl in provincia di, a San. Dallaindustriale, ai confini con il capoluogo di provincia si è levata un’altissima colonna di fumo nero e sono state sentite delle. Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze del 118. L’azienda produce vernici. Le fiamme sono altissime e la colonna di fumo nero è visibile in tutta la pianura fino al Milanese. March 29, 2023 Non ci sono al momento segnalazioni di persone morte o ferite, secondo quanto ha fatto sapere all’agenzia di stampa Agi il comando della polizia locale. Ma la situazione è in continua evoluzione. Ancora ignote le cause del rogo. Sul posto numerose pattuglie dei Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Il sindaco ...

