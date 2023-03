Novara, incendio nell’azienda Kemi a San Pietro Mosezzo: zona evacuata, allarme fumi tossici – Il video (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un incendio è in corso nell’azienda chimica Kemi Srl in provincia di Novara, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale, ai confini con il capoluogo di provincia si è levata un’altissima colonna di fumo nero e sono state sentite delle esplosioni. Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze del 118. L’azienda produce vernici. Le fiamme sono altissime e la colonna di fumo nero è visibile in tutta la pianura fino al Milanese. Le forze dell’ordine hanno deciso di far evacuare le abitazioni nel raggio di 500 metri dalla fabbrica di vernici e solventi. I testimoni riferiscono che le fiamme sono alte anche 50 metri e che si sentono ripetute esplosioni. Sul posto sono arrivate anche le squadre dell’Arpa. March 29, 2023 Il calore elevato ha fatto anche letteralmente ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) Unè in corsochimicaSrl in provincia di, a San. Dallaindustriale, ai confini con il capoluogo di provincia si è levata un’altissima colonna di fumo nero e sono state sentite delle esplosioni. Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze del 118. L’azienda produce vernici. Le fiamme sono altissime e la colonna di fumo nero è visibile in tutta la pianura fino al Milanese. Le forze dell’ordine hanno deciso di far evacuare le abitazioni nel raggio di 500 metri dalla fabbrica di vernici e solventi. I testimoni riferiscono che le fiamme sono alte anche 50 metri e che si sentono ripetute esplosioni. Sul posto sono arrivate anche le squadre dell’Arpa. March 29, 2023 Il calore elevato ha fatto anche letteralmente ...

