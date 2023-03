Novara, incendio nell’azienda di solventi chimici: tutti salvi i 30 operai. Arpa: «Dai primi rilievi nessun pericolo» – Il video (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sono tutti salvi i 30 operai dell’azienda chimica di San Pietro Mosezzo (Novara) andata a fuoco nella mattinata di oggi 29 marzo. La Kemi Srl, produttrice di vernici, conta in tutto una cinquantina di dipendenti ma al momento dell’incendio ne erano presenti una trentina, per fortuna tutti illesi. Secondo quanto si è appreso, il piano di emergenza dell’azienda è stato subito attivato e questo ha consentito di evacuare tutta la fabbrica. «L’incendio è praticamente domato», fa sapere la Polizia Locale. Resta tuttora, però, la nuvola di fumo nero. Poche ore fa, dalla zona industriale ai confini con il capoluogo di provincia, si era levata l’altissima colonna di fumo nero e alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito delle forti esplosioni. Sul posto si sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sonoi 30dell’azienda chimica di San Pietro Mosezzo () andata a fuoco nella mattinata di oggi 29 marzo. La Kemi Srl, produttrice di vernici, conta in tutto una cinquantina di dipendenti ma al momento dell’ne erano presenti una trentina, per fortunaillesi. Secondo quanto si è appreso, il piano di emergenza dell’azienda è stato subito attivato e questo ha consentito di evacuare tutta la fabbrica. «L’è praticamente domato», fa sapere la Polizia Locale. Resta tuttora, però, la nuvola di fumo nero. Poche ore fa, dalla zona industriale ai confini con il capoluogo di provincia, si era levata l’altissima colonna di fumo nero e alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito delle forti esplosioni. Sul posto si sono ...

