Novara, incendio nell'azienda chimica Kemi | video (Di mercoledì 29 marzo 2023) Allarme a Novara e dintorni per l'incendio scoppiato nell'azienda chimica Kemi, che tratta solventi chimici, nell'area industriale di San Pietro Mosezzo. «Il rogo è praticamente domato», fa sapere il comandante della Polizia Locale di Novara. nell'azienda chimica lavoravano una cinquantina di persone, quando è divampato l'incendio ce n'era una trentina, tutti sono riusciti a mettersi in salvo. La densa coltre di fumo nero ha oscurato il cielo per ore ed ore creando forte preoccupazione. Il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, aveva invitato tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse e a non uscire di casa , «se non strettamente necessario». «Non ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 marzo 2023) Allarme ae dintorni per l'scoppiato, che tratta solventi chimici,'area industriale di San Pietro Mosezzo. «Il rogo è praticamente domato», fa sapere il comandante della Polizia Locale dilavoravano una cinquantina di persone, quando è divampato l'ce n'era una trentina, tutti sono riusciti a mettersi in salvo. La densa coltre di fumo nero ha oscurato il cielo per ore ed ore creando forte preoccupazione. Il sindaco di, Alessandro Cai, aveva invitato tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse e a non uscire di casa , «se non strettamente necessario». «Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Vasto incendio in un'azienda chimica in provincia di Novara, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale si è leva… - ItalianAirForce : #Novara, questa mattina una squadra antincendi del Comando Aeroporto di Cameri dell'#AeronauticaMilitare è interven… - vigilidelfuoco : #Novara, intervento in corso dalle 7:30 per un #incendio negli stabilimenti di un'azienda specializzata nella produ… - infoitinterno : Incendio in azienda chimica a Novara, le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco - horottoilvetro : RT @TgrRai: ??Incendio in una ditta di solventi a San Pietro Mosezzo, Novara. Tutti in salvo i 30 operai. @TgrRaiPiemonte #IoSeguoTgr #29mar… -