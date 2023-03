Novara, incendio in un’azienda di vernici e solventi a San Pietro Mosezzo. Colonna di fumo visibile fino al milanese (Di mercoledì 29 marzo 2023) Grosso incendio a San Pietro Mosezzo, alle porte di Novara: un’altissima Colonna di fumo nero e maleodorante si è levata ed è visibile da ogni punto della città, in tutta la pianura fino al milanese. Secondo prime informazioni raccolte le fiamme sarebbero scoppiate Kemi srl, un’azienda che produce vernici, coloranti industriali e solventi. Il rogo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Grossoa San, alle porte di: un’altissimadinero e maleodorante si è levata ed èda ogni punto della città, in tutta la pianuraal. Secondo prime informazioni raccolte le fiamme sarebbero scoppiate Kemi srl,che produce, coloranti industriali e. Il rogo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Novara, incendio in un'azienda chimica: udite esplosioni #novara #29marzo #incendio - StampaNovara : Vasto incendio nell’area industriale di San Pietro Mosezzo, nuvola nera sul cielo di Novara - VincitorioGc : ?? #Novara, #incendio un capannone di azienda chimica, #kemi. Fiamme alte 35 metri. Alert, #rischioambientale. È ap… - amarezzache : RT @MediasetTgcom24: Novara, incendio in un'azienda chimica: udite esplosioni #novara #29marzo #incendio - Gazzettino : Novara, incendio in un'azienda chimica: esplosioni e un'altissima colonna di fumo nero. Paura nella zona -

Incendio alle porte di Novara, fiamme nella zona industriale Un grosso incendio è scoppiato questa mattina alle porte di Novara: una altissima colonna di fumo nero e maleodorante si è levata ed è visibile da ogni punto della città. Secondo le prime informazioni raccolte ... Grosso incendio in un'azienda chimica, esplosioni e fiamme a Novara E' la Kemi srl, un'azienda che produce vernici, coloranti industriali e solventi, la fabbrica che sta bruciando da questa mattina a San Pietro Mosezzo, comune alle porte di Novara. Le fiamme sono altissime e la colonna di fumo nero è visibile in tutta la pianura fino al Milanese. Non ci sono al momento segnalazioni di persone morte o ferite, ma la situazione - conferma ...