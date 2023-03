Novara, incendio in un'azienda chimica: esplosioni e un'altissima colonna di fumo nero. Il sindaco: «Rischi per la salute, i bambini restino in classe» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mattina di paura a Novara per un incendio in un'azienda chimica in provincia, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale, ai confini con il capoluogo di provincia, si è levata... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mattina di paura aper unin un'in provincia, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale, ai confini con il capoluogo di provincia, si è levata...

