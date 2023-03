Novara, incendio in azienda chimica. Sindaco: “Tenere finestre chiuse” (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina nel novarese, a San Pietro Mosezzo. Secondo le prime informazioni, ad andare a fuoco sarebbe un’azienda chimica. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Al momento non risultano feriti. Sul posto anche le forze dell’ordine. Da accertare le cause del rogo che ha causato un’alta colonna di fumo nero. La zona dove si trova l’azienda è stata evacuata per precauzione. finestre chiuse e se non strettamente necessario, restare a casa. È la raccomandazione del Sindaco di Novara, Alessandro Canelli, a seguito dell’incendio che si è sviluppato questa mattina in una azienda di San Pietro ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Undi vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina nel novarese, a San Pietro Mosezzo. Secondo le prime informazioni, ad andare a fuoco sarebbe un’. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Al momento non risultano feriti. Sul posto anche le forze dell’ordine. Da accertare le cause del rogo che ha causato un’alta colonna di fumo nero. La zona dove si trova l’è stata evacuata per precauzione.e se non strettamente necessario, restare a casa. È la raccomandazione deldi, Alessandro Canelli, a seguito dell’che si è sviluppato questa mattina in unadi San Pietro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Novara, incendio in un'azienda chimica: udite esplosioni #novara #29marzo #incendio - Agenzia_Ansa : Vasto incendio in un'azienda chimica in provincia di Novara, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale si è leva… - RaiNews : Restare in casa con le finestre chiuse: è la raccomandazione del sindaco di Novara a seguito dell'incendio che si è… - adowasser : Fosse in voi, che vi definite 'grandi policici' ci penserei. A NOvARA, alla lettera nuna di Gegia meluni. Pelo, ci… - Rich_first_ : RT @tonydeer2: TRANSIZIONE ECOLOGICA Un vasto incendio è scoppiato questa mattina alle porte di Novara: un'altissima colonna di fumo nero… -