Nostalgia Totti: ''Mi manca il campo, con la Roma momenti indimenticabili'' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Francesco Totti parla a margine di un torneo di padel a scopo benefico a Santa Severa: al 28 marzo di 30 anni fa risale il suo esordio con la Roma ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Francescoparla a margine di un torneo di padel a scopo benefico a Santa Severa: al 28 marzo di 30 anni fa risale il suo esordio con la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GerardoMarvona : @EuropaLeague @Totti @OfficialASRoma Che nostalgia Francesco - WLITALIA1 : @OfficialASRoma @Totti Quanta nostalgia, quando avevamo un vero capitano e campione - AlessandroCoc18 : @OfficialASRoma @Totti Che siluri....nostalgia canaglia...poesia del calcio..unico..grande..magico.!! - TOMMASO34813596 : @Fantacalcio Io che ho cominciato a seguire il calcio con i mondiali del 1982 non invidio Mancini, se fossi al suo… - grangi111 : Eravamo il paese di Rivera, Baggio, Maldini, Del Piero, Totti. Oggi dobbiamo falsificare le carte per far prendere… -

Francesco Totti parla a margine di un torneo di padel a scopo benefico a Santa Severa: al 28 marzo di 30 anni fa risale il suo esordio con la Roma ...

A margine della Finale del cuore a Santa Severa, l'ex capitano giallorosso ha commentato così il trentesimo anniversario della sua prima partita nel massimo campionato italiano, il 28 marzo 1993 ...