Nordio: “Reato di tortura odioso, il governo non intende abrogarlo” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il ministro della Giustizia: «C’è soltanto un aspetto tecnico che deve essere rimodulato: il Reato per come è strutturato ha alcune carenze, ma assicuro che sarà tenuto» Leggi su lastampa (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il ministro della Giustizia: «C’è soltanto un aspetto tecnico che deve essere rimodulato: ilper come è strutturato ha alcune carenze, ma assicuro che sarà tenuto»

Nordio: "Reato di tortura odioso, il governo non intende abrogarlo"

"Preoccupante la risposta di Nordio al question time sulla proposta di legge di Fratelli d'Italia per eliminare il reato di tortura" dice Alessandro Zan, deputato Pd. "Dice che il governo non vuole..."

Nordio frena FdI: "Il governo non ha nessuna intenzione di abrogare il reato di tortura"

ROMA - "Posso rispondere senza se e senza ma che il governo non ha nessuna intenzione di abrogare il reato di tortura". È tranchant la risposta del Guardasigilli Carlo Nordio sul reato di tortura che una proposta di legge dei meloniani vorrebbe abrogare con un colpo di penna e che è stata depositata all'inizio della legislatura e ora messa in calendario.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha risposto alla Camera all'interrogazione presentata dall'onorevole Gianassi (Pd) e altri, riguardante la recente proposta di legge che intenderebbe abrogare il reato di tortura.

"Il reato di tortura è un reato odioso e abbiamo tutte le intenzioni di mantenerlo. Il governo non ha nessuna intenzione di abrogarlo". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio.