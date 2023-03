Nordio: “Il reato di tortura è odioso. Il governo non vuole abrogarlo”. Sinistra zittita (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha assicurato che il reato di tortura non sarà abrogato.“Posso rispondere senza se e senza ma. E’ un reato odioso e abbiamo tutte le intenzioni di mantenerlo“. Rispondendo a un’interrogazione al question time ha quindi spiegato che “il reato di tortura, così come è strutturato, ha delle carenze tecniche”. E sono solo queste che andranno rimodulate. Sul tema la Sinistra ha attuato una profonda mistificazione. “C’è soltanto un aspetto tecnico che deve essere rimodulato- ha spiegato il ministro-. Il reato di tortura, così come è formulato, ha carenze tecniche di specificità e tipicità che devono connotare la struttura della norma penale”. Dunque, per i duri di comprendonio – ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il ministro della Giustizia, Carlo, ha assicurato che ildinon sarà abrogato.“Posso rispondere senza se e senza ma. E’ une abbiamo tutte le intenzioni di mantenerlo“. Rispondendo a un’interrogazione al question time ha quindi spiegato che “ildi, così come è strutturato, ha delle carenze tecniche”. E sono solo queste che andranno rimodulate. Sul tema laha attuato una profonda mistificazione. “C’è soltanto un aspetto tecnico che deve essere rimodulato- ha spiegato il ministro-. Ildi, così come è formulato, ha carenze tecniche di specificità e tipicità che devono connotare la struttura della norma penale”. Dunque, per i duri di comprendonio – ...

