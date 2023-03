Nordio alla Camera: “Il reato di tortura è odioso, il governo non ha nessuna intenzione di abrogarlo. Rimarrà” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Il governo non ha nessuna intenzione di abrogare il reato di tortura” che è “un reato odioso“. “Abbiamo tutta l’intenzione di mantenerlo”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo a un’interrogazione al question time dopo la proposta di legge presentata da alcuni esponenti di Fratelli d’Italia che ha come prima firmataria la deputata Imma Vietri. Secondo Nordio, però, ci sono degli aspetti tecnici del reato da “rimodulare“. In particolare il ministro ha fatto l’esempio di due “carenze tecniche“. La prima è che mentre la Convenzione di New York “a cui noi ci dobbiamo ottemperare”, circoscrive “le condotte della tortura a quelle caratterizzate dal dolo specifico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Ilnon hadi abrogare ildi” che è “un“. “Abbiamo tutta l’di mantenerlo”. Così il ministro della Giustizia Carlo, rispondendo a un’interrogazione al question time dopo la proposta di legge presentata da alcuni esponenti di Fratelli d’Italia che ha come prima firmataria la deputata Imma Vietri. Secondo, però, ci sono degli aspetti tecnici delda “rimodulare“. In particolare il ministro ha fatto l’esempio di due “carenze tecniche“. La prima è che mentre la Convenzione di New York “a cui noi ci dobbiamo ottemperare”, circoscrive “le condotte dellaa quelle caratterizzate dal dolo specifico ...

