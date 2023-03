Non solo gli stadi. Anche stazioni e traghetti. I progetti incagliati del Pnrr (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le infrastrutture sono le più a rischio, con il ministro Salvini tutto concentrato sul suo Ponte. In Lombardia i ritardi per la nuova stazione di Bergamo ma non solo: le Olimpiadi 2026 complicano tutto. E Beppe Sala lancia la sfida: “I soldi che non riuscite a spendere dateli a Milano, ci pensiamo noi” Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le infrastrutture sono le più a rischio, con il ministro Salvini tutto concentrato sul suo Ponte. In Lombardia i ritardi per la nuova stazione di Bergamo ma non: le Olimpiadi 2026 complicano tutto. E Beppe Sala lancia la sfida: “I soldi che non riuscite a spendere dateli a Milano, ci pensiamo noi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Non è uno scherzo. Nella “Relazione finanziaria annuale” al 30.6.2022, nel capitolo “Principali rischi ed incertezz… - GrandeFratello : I VIP in Casa vengono informati del reale esito del televoto... non solo Luca ha dovuto abbandonare la Casa, ma Nik… - ZZiliani : Non so cosa ne pensiate: ma sarebbe per me un aiuto enorme non solo concreto ma anche psicologico e spirituale, se… - Valluch1 : @uomotrasparente 'IL GIOCO è TRUCCATO'. E POI PRETENDETE VI CAGHIAMO H24. NON VENIAMO ALL'APERIIVO? E LA TIRIAMO P… - SelvaggioMauro : @Open_gol LA VIOLENZA È QUELLA CHE È STATA FATTA A ONESTI LAVORATORI CHE QUESTI TRADITORI DOVEVANO DIFENDERE CON TU… -

Due italiani su tre diranno "no" all'auto elettrica anche dopo il 2035 ... quindi quando non sarà più possibile scegliere i motori a diesel o benzina. Ebbene solo 1 su 3 , poco meno di 15 milioni di italiani, comprerebbe un'automobile elettrica. Valore che però sale al 46,... Apple lancia l'opzione "compra ora, paghi dopo" Comprare un iPhone o un Macbook oggi e pagarlo in sei settimane , a rate e senza interessi : non sarà più solo un desiderio, ma una possibilità reale per i clienti Apple . Dopo le anticipazioni dello scorso giugno , l'azienda di Cupertino, in una nota , ha infatti lanciato ufficialmente il ... I traumi imposti al mercato della maternità ...non previsti". Da un'analisi dei dati riportati sul portale di Arera, il Codacons ha rilevato che rispetto alle tariffe sul mercato tutelato, nel 2022 in media su 395 offerte a prezzo variabile, solo ... ... quindi quandosarà più possibile scegliere i motori a diesel o benzina. Ebbene1 su 3 , poco meno di 15 milioni di italiani, comprerebbe un'automobile elettrica. Valore che però sale al 46,...Comprare un iPhone o un Macbook oggi e pagarlo in sei settimane , a rate e senza interessi :sarà piùun desiderio, ma una possibilità reale per i clienti Apple . Dopo le anticipazioni dello scorso giugno , l'azienda di Cupertino, in una nota , ha infatti lanciato ufficialmente il ......previsti". Da un'analisi dei dati riportati sul portale di Arera, il Codacons ha rilevato che rispetto alle tariffe sul mercato tutelato, nel 2022 in media su 395 offerte a prezzo variabile,... Non solo gli stadi. Anche stazioni e traghetti. I progetti incagliati del Pnrr L'HuffPost Lukaku, mal di pancia Inter MILANO. «Solo Dio può giudicarmi». Lo sfogo è servito su Instagram. Romelu Lukaku, evidentemente, non ha gradito le critiche che gli sono piovute in testa nelle ultime settimane. E così, dopo aver ... Inzaghi preoccupato: non solo Calhanoglu e Skriniar, problemi per altri due nerazzurri (Calcio In Pillole) Infortunio per il centrocampista turco che non lascia tranquilli i nerazzurri in vista di ... problema alla coscia e ha lasciato il campo toccandosi l'inguine, ma solo gli ... MILANO. «Solo Dio può giudicarmi». Lo sfogo è servito su Instagram. Romelu Lukaku, evidentemente, non ha gradito le critiche che gli sono piovute in testa nelle ultime settimane. E così, dopo aver ...(Calcio In Pillole) Infortunio per il centrocampista turco che non lascia tranquilli i nerazzurri in vista di ... problema alla coscia e ha lasciato il campo toccandosi l'inguine, ma solo gli ...