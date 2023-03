"Non lo sopporta, con chi ha sbroccato": Hunziker smaschera Gerry Scotti (Di mercoledì 29 marzo 2023) A Striscia La Notizia - il tiggì satirico di Canale 5 - si ricompone una delle coppie più amate: dal prossimo 3 Aprile, infatti, dietro al bancone del tg satirico ci sarà Michelle Hunziker accanto a Gerry Scotti. Per l'italo-svizzera sarà la 19esima edizione consecutiva. Scotti, invece, sabato 8 aprile festeggerà 500 puntate. I due ormai si conoscono benissimo, amici oltre che colleghi, al punto che la Hunziker, sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, rivela anche ciò che fa irritare il pur sempre sorridente Scotti: “Gerry non sopporta il rumore. Se qualcuno chiacchiera al telefono dietro le quinte mentre deve concentrarsi o se la musica è troppo alta, lui che è sempre gentile e cordiale con tutti, si irrita”. Nonostante tanti anni a lavoro insieme, i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) A Striscia La Notizia - il tiggì satirico di Canale 5 - si ricompone una delle coppie più amate: dal prossimo 3 Aprile, infatti, dietro al bancone del tg satirico ci sarà Michelleaccanto a. Per l'italo-svizzera sarà la 19esima edizione consecutiva., invece, sabato 8 aprile festeggerà 500 puntate. I due ormai si conoscono benissimo, amici oltre che colleghi, al punto che la, sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, rivela anche ciò che fa irritare il pur sempre sorridente: “nonil rumore. Se qualcuno chiacchiera al telefono dietro le quinte mentre deve concentrarsi o se la musica è troppo alta, lui che è sempre gentile e cordiale con tutti, si irrita”. Nonostante tanti anni a lavoro insieme, i ...

