“Non ho ben capito…”. Raffaella Mennoia rompe il silenzio su Maria De Filippi dopo il lutto: nuove rivelazioni (Di mercoledì 29 marzo 2023) PERSONAGGI TV. Recentemente, Raffaella Mennoia ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Il Corriere della Sera”, nella quale ha parlato del rapporto con Maria De Filippi e dei momenti difficili che ha vissuto dopo la morte di suo marito, il noto produttore televisivo Maurizio Costanzo. Leggi anche: “Me ne vado”. Maria De Filippi è costretta a farlo: pubblico impietrito dopo l’annuncio Leggi anche: Maria De Filippi vince sempre negli ascolti: ecco qual è il suo “segreto” Raffaella Mennoia e la grande amicizia con Maria In particolare, la Raffaella Mennoia ha raccontato di come il rapporto con Maria De ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 29 marzo 2023) PERSONAGGI TV. Recentemente,ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Il Corriere della Sera”, nella quale ha parlato del rapporto conDee dei momenti difficili che ha vissutola morte di suo marito, il noto produttore televisivo Maurizio Costanzo. Leggi anche: “Me ne vado”.Deè costretta a farlo: pubblico impietritol’annuncio Leggi anche:Devince sempre negli ascolti: ecco qual è il suo “segreto”e la grande amicizia conIn particolare, laha raccontato di come il rapporto conDe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : ++ Il ministro per la Sicurezza Nazionale e leader dell’estrema destra Ben Gvir annuncia l’accordo con #Netanyahu:… - michele_geraci : Scusate, ma non ho ben capito, né entro del merito della questione #Iraq non essendo esperto in materia. Ma, quind… - HSkelsen : Che la posizione della Lega coincida con quella del M5S sull'invio di armi all'Ucraina non mi sconvolge. Ho ancora… - ACiavattella : @FPFabrizioPhD @QPeriscopica Quindi il contadino sbaglia? Tiene recintati in luoghi ben circoscritti gli animali, d… - GuiggianiR : Il Perugino continua a non piacermi... Però la mostra è interessante e ben allestita! @GalleriaNazUmbr… -