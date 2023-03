Non è mai troppo tardi film di Tv8: trama, cast e finale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non è mai troppo tardi film di Tv8 Oggi su Tv8 va in onda “Non è mai troppo tardi” film di Tv8 diretto da Roxy Shih, uscito in tv nel 2021 con il titolo “A Dying Wish” o “List of a Lifetime”. Una storia emozionante che ha come protagonista Brenda Lee, una donna a cui verrà diagnosticato un cancro. Per questo intraprenderà un viaggio per trovare la figlia che ha dato in adozione. Le protagoniste, madre e figlia, sono interpretate da Kelly Hu e Sylvia Kwan due attrici di origini asiatiche. La pellicola è stata girata a Vancouver in Canada. A seguire, il cast, la trama di Non è mai troppo tardi e il finale. Non è mai troppo tardi ... Leggi su spettacoloitaliano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non è maidi Tv8 Oggi su Tv8 va in onda “Non è maidi Tv8 diretto da Roxy Shih, uscito in tv nel 2021 con il titolo “A Dying Wish” o “List of a Lifetime”. Una storia emozionante che ha come protagonista Brenda Lee, una donna a cui verrà diagnosticato un cancro. Per questo intraprenderà un viaggio per trovare la figlia che ha dato in adozione. Le protagoniste, madre e figlia, sono interpretate da Kelly Hu e Sylvia Kwan due attrici di origini asiatiche. La pellicola è stata girata a Vancouver in Canada. A seguire, il, ladi Non è maie il. Non è mai...

