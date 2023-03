Non c'è storia tra Trump e DeSantis: l'esito del sondaggio è netto (Di mercoledì 29 marzo 2023) Donald Trump aumenta la distanza da Ron DeSantis in uno scontro nelle primarie repubblicane, ancora ipotetico visto che il governatore della Florida non ha ufficializzato la candidatura alla Casa Bianca. Secondo un sondaggio del Center for American Political Studies di Harvard e Harris Poll, l'ex presidente ha il 50% dei voti contro il 24% del governatore repubblicano. Rispetto allo scorso febbraio, Trump vede crescere di quattro punti il suo vantaggio su DeSantis. Molto più distanti gli altri, con Mike Pence, che anche ancora non ha formalizzato la discesa in campo, con il 7% e Nikki Haley, l'unica già ufficialmente in corsa, con il 5%. Il sondaggio arriva dopo che Trump nei giorni scorsi ha mobilitato la sua base sul suo presunto imminente arresto da parte ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Donaldaumenta la distanza da Ronin uno scontro nelle primarie repubblicane, ancora ipotetico visto che il governatore della Florida non ha ufficializzato la candidatura alla Casa Bianca. Secondo undel Center for American Political Studies di Harvard e Harris Poll, l'ex presidente ha il 50% dei voti contro il 24% del governatore repubblicano. Rispetto allo scorso febbraio,vede crescere di quattro punti il suo vantaggio su. Molto più distanti gli altri, con Mike Pence, che anche ancora non ha formalizzato la discesa in campo, con il 7% e Nikki Haley, l'unica già ufficialmente in corsa, con il 5%. Ilarriva dopo chenei giorni scorsi ha mobilitato la sua base sul suo presunto imminente arresto da parte ...

