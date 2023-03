“Non arrenderti, sei il mio eroe”: la lettera di Masha strappata al papà, condannato e in fuga (Di mercoledì 29 marzo 2023) «papà sei il mio eroe… Non arrenderti. Abbi fiducia, spera e ama perché, come mi hanno detto, sono solo coloro che sanno avere fiducia, speranza e amore a vincere». Masha Moskaleva, 13 anni, internata in una struttura di rieducazione per aver fatto a scuola un disegno contro la guerra lo scorso anno, poco dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, ha scritto in una commovente lettera al padre, condannato ieri a due anni di carcere per aver postato commenti contro la guerra, e fuggito il giorno prima dagli arresti domiciliari. La storia di Masha, la 13enne russa strappata al padre per un disegno contro la guerra all’Ucraina Tutto è cominciato ormai quasi un anno fa, con il disegno fatto a scuola da una ragazzina contro l’invasione russa in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) «sei il mio… Non. Abbi fiducia, spera e ama perché, come mi hanno detto, sono solo coloro che sanno avere fiducia, speranza e amore a vincere».Moskaleva, 13 anni, internata in una struttura di rieducazione per aver fatto a scuola un disegno contro la guerra lo scorso anno, poco dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, ha scritto in una commoventeal padre,ieri a due anni di carcere per aver postato commenti contro la guerra, e fuggito il giorno prima dagli arresti domiciliari. La storia di, la 13enne russaal padre per un disegno contro la guerra all’Ucraina Tutto è cominciato ormai quasi un anno fa, con il disegno fatto a scuola da una ragazzina contro l’invasione russa in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Russia, la lettera di Masha al padre condannato: 'Non arrenderti' - alesSarda2908 : RT @LaStampa: Russia, bimba allontanata dalla famiglia per disegno pacifista scrive al padre: “Io sto bene, tu non arrenderti. Sei il migli… - LaStampa : Russia, bimba allontanata dalla famiglia per disegno pacifista scrive al padre: “Io sto bene, tu non arrenderti. Se… - fisco24_info : Russia, la lettera di Masha al padre condannato: 'Non arrenderti': (Adnkronos) - La 13enne è internata per aver fat… - xiaojun_9 : @ChanWooo_ Non arrenderti! -