No, se la batteria è graffiata l’auto elettrica non è da buttare (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ci segnalate un articolo apparso sul blog di Nicola Porro, articolo a firma Redazione dal titolo: Auto elettrica, la batteria è graffiata? La macchina è da buttare Siamo di fronte a un caso da manuale di malinformazione, dove si parte da una notizia vera, un articolo pubblicato da Reuters, e omettendo alcuni dettagli si manipolano i fatti quel tanto che basta allo scopo: gettare cattiva luce sulle auto elettriche. L’articolo di Reuters da cui parte la redazione di Porro titola: Scratched EV battery? Your insurer may have to junk the whole car La prima differenza la notate nel titolo, Reuters usa il possibilistico “may have”, che significa potrebbe, Porro usa il verbo essere al presente indicativo, ovvero dà per scontato che le cose vadano così. Il primo è un esempio di buon giornalismo, il secondo di ... Leggi su butac (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ci segnalate un articolo apparso sul blog di Nicola Porro, articolo a firma Redazione dal titolo: Auto, la? La macchina è daSiamo di fronte a un caso da manuale di malinformazione, dove si parte da una notizia vera, un articolo pubblicato da Reuters, e omettendo alcuni dettagli si manipolano i fatti quel tanto che basta allo scopo: gettare cattiva luce sulle auto elettriche. L’articolo di Reuters da cui parte la redazione di Porro titola: Scratched EV battery? Your insurer may have to junk the whole car La prima differenza la notate nel titolo, Reuters usa il possibilistico “may have”, che significa potrebbe, Porro usa il verbo essere al presente indicativo, ovvero dà per scontato che le cose vadano così. Il primo è un esempio di buon giornalismo, il secondo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolocosso : No, se la batteria è graffiata l’auto elettrica non è da buttare #butac #bufale #disinformazione #fakenews #news… - Oxhine : RT @butacit: No, se la batteria è graffiata l’auto elettrica non è da buttare - dario_pestrin : No, se la batteria è graffiata l’auto elettrica non è da buttare - nicolaprochilo : RT @butacit No, se la batteria è graffiata l’auto elettrica non è da buttare - sidewayseye : RT @butacit: No, se la batteria è graffiata l’auto elettrica non è da buttare -