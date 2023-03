(Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo una lunga assenza,torna a far parlare il gossip. La modella ha ritrovato l'amore e, finalmente, sembra essere tornata serena con la sua nuova vita fatta di arte e lontana da liti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Nina Moric paparazzata a #Milano con il nuovo fidanzato: ecco chi è lui FOTO - PasqualeMarro : #NinaMoric presenta il suo nuovo amore - teresacapitanio : RT @InsertoMagazine: Nina Moric presenta il suo nuovo amore. Nuovo amore per Nina Moric. La modella croata è stata recentemente paparazzata… - InsertoMagazine : Nina Moric presenta il suo nuovo amore. Nuovo amore per Nina Moric. La modella croata è stata recentemente paparazz… - CorriereCitta : Nina Moric, chi è il fidanzato Daniele Radini Tedeschi: età, lavoro, foto e Instagram -

è stata fotografata a spasso per il centro di Milano insieme a quello che potrebbe essere il suo presunto nuovo fidanzato, il critico d'arte Daniele Radini Tedeschi . A pubblicare le foto ...L'ex modella è stata paparazzata mano nella mano con Daniele, critico e storico ...sembra aver ritrovato il sorriso accanto al suo nuovo fidanzato, un famoso critico d'arte: ecco di chi si tratta. Nuovo amore per. La showgirl ha ritrovato la serenità accanto al ...

Nina Moric paparazzata a Milano con il nuovo fidanzato: lui è Daniele Radini Tedeschi leggo.it

La modella di origini croate, Nina Moric ha un nuovo fidanzato. L’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore si chiama Daniele Radini Tedeschi. I due sono stati paparazzati insieme in giro per Milano ...Nina Moric sembrerebbe aver ritrovato finalmente l'amore. La showgirl croata è stata paparazzata affianco all'elegantissimo Daniele Radini Tedeschi: ecco come si sono conosciuti Nina Moric è stata ...