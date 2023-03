Niente scioperi, manifestazioni, striscioni. L’Italia che non si mobilita (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’intellettuale impegnato in Italia si è messo in lutto, lutto stretto. Non si vedono mobilitazioni adeguate, scrivono e dicono. Niente scioperi, manifestazioni di studenti e opera... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’intellettuale impegnato in Italia si è messo in lutto, lutto stretto. Non si vedonozioni adeguate, scrivono e dicono.di studenti e opera... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luiveceli : @carovana12 Dopo decenni di scioperi fatti al venerdì o peggio 2 ore a fine turno che non servono a niente, gli ita… - Inaya9094 : @stanzaselvaggia Sono anni che critico la mancanza di paxxe e la rassegnazione degli italiani. Non avete niente a c… - biagio_66 : @joecuce @fratotolo2 Mica solo il blocco navale? Gli scioperi i trans gli stipendi gli anarchici la legge Zan gli s… - Mario34mg : I francesi non mi sono x niente simpatici. Una cosa è certa,gli scioperi li sanno fare.L'unica cosa da prendere come esempio,ma proprio 1. - molly2marzo : @CristinaMolendi Niente sindacati,niente richieste ,niente scioperi :dittatura -