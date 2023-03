Niente Met per Meg

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Snobbati. L’invito non è arrivato e non per colpa delle poste. Lo smacco più amaro. Meghan e Harry non sono stati richiesti per il Met Gala, l’evento must del per ogni celebrità che voglia dirsi tale. E lei, che pensava di passare il resto della vita tra un red carpet e l’altro, pare che non l’abbia presa bene. Tutta colpa del marito e di Spare, il suo libro contro la monarchia. Così sembra che il tapino si sia beccato una scenataccia dalla furibonda consorte. «Core ingrato» verso il piccolo principe che con generosità ha regalato al mondo 530 pagine di lamentazioni e aneddoti inquietanti. Il pene congelato, la droga (per cui rischia di perdere il visto americano), la prima volta in un cespuglio. E quella serata di Meghan passata sulla tazza del cesso a vomitare per i molluschi. Una lunghissima seduta terapeutica, ingenua e a tratti teneramente naïf che però gli sta costando la ...

Harry e Meghan come le Kardashian: niente Met Gala Donna Moderna

Harry e Meghan non farebbero parte della lista degli invitati al Met Gala 2023 organizzato da Vogue. Ecco le indiscrezioni del pr dei vip ...A quanto pare niente red carpet per Meghan e Harry che non sono stati invitati al Met Gala.I duchi del Sussex continuano ad essere ...