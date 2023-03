Niente maturità per la studentessa con sindrome di down, parlano i docenti: “La nostra scelta è inclusiva. Ecco perchè” (Di mercoledì 29 marzo 2023) A distanza di qualche giorno i docenti della scuola Sabin, che hanno negato la possibilità per la studentessa con sindrome di down Nina di partecipare all'esame di stato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) A distanza di qualche giorno idella scuola Sabin, che hanno negato la possibilità per lacondiNina di partecipare all'esame di stato. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Niente maturità per la studentessa con sindrome di down, parlano i docenti: “La nostra scelta è inclusiva. Ecco per… - Bibi09427519 : #prelemi perché lascia la radio? Se lo fai per Pierpaolo per me sbagli perché tanto niente costruirete insieme..Pie… - roby64rm : @_sTeFaNiA_29 Invece tu capisci tutto a modo tuo da quello che dici li conosci prorio dire che Giulia e frivola tu… - Eleonor01986000 : @chiarabottino_ Io leggo tanta verità tanta normalità come ogni essere umano pro e contro della vita in generale e… - Teresa_La_Vispa : La preside del Liceo Statale Sabin di Bologna, Rossella Fabbri. Pessima persona. #LeIene -