(Di mercoledì 29 marzo 2023) Nessuno di loro entrera' in un carcere italiano: laresta un rifugio sicuro per gli eversivi del nostro Paese, compresi gli assassini di quarant'anni fa, con la Cassazione che ha messo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Schiaffo francese all'Italia. La Francia si tiene gli ex #brigatisti, niente #estradizione: il perché della sente… - peterkama : Vincenzo Vecchi, l’ultimo anarchico condannato per il G8 di Genova: anche per lui niente estradizione dalla Francia… - Luxgraph : Vincenzo Vecchi, l’ultimo anarchico condannato per il G8 di Genova: anche per lui niente estradizione dalla Francia… - RobertoBerretta : RT @NicolaPorro: ?? Schiaffo francese all'Italia. La Francia si tiene gli ex #brigatisti, niente #estradizione: il perché della sentenza sui… - marialauraloi : RT @NicolaPorro: ?? Schiaffo francese all'Italia. La Francia si tiene gli ex #brigatisti, niente #estradizione: il perché della sentenza sui… -

... compresi gli assassini di quarant'anni fa, con la Cassazione che ha messo la parola fine ad una vicenda lunga decenni respingendo il ricorso per l'di dieci ex terroristi degli anni di ...dalla Francia per gli ex Br La Cassazione francese conferma il rifiuto di Parigi all'in Italia dei 10 ex membri di gruppi d'estrema sinistra attivi negli anni di ...pure per l'ex militante di Autonomia Operaia Raffaele Ventura (classe 1952), condannato avent' anni di reclusione per concorso morale nell'omicidio del vicebrigadiere Antonio ...

Niente estradizione dalla Francia per gli ex Br, "Vergogna" - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

con la Cassazione che ha messo la parola fine ad una vicenda lunga decenni respingendo il ricorso per l'estradizione di dieci ex terroristi degli anni di piombo, tra i quali Giorgio Pietrostefani e ...Il caso è chiuso. La Francia nega l’estradizione per Giorgio Pietrostefani, gli ex Br e ex «soldati» dello spontaneismo armato, ma la nega anche, e definitivamente, per Vincenzo Vecchi, 49 anni, ...