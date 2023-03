Neymar perde un milione al casinò e scoppia in lacrime (Di mercoledì 29 marzo 2023) Neymar perde un milione al casinò in diretta streming e ha una reazione disperata davanti al proprio pubblico che lo guarda, ma poi ride. TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023)unalin diretta streming e ha una reazione disperata davanti al proprio pubblico che lo guarda, ma poi ride. TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Un milione di euro svaniti in un'ora, una cifra enorme anche per Neymar che si dispera in diretta. È lui ad aver pe… - serieB123 : Neymar perde un milione di euro al casinò online - CalcioWeb : #Neymar perde un milione di euro al casinò: la reazione del calciatore e i motivi di discussione | VIDEO - AlexanderLandSp : Neymar perde un milione al casinò online, il pianto in diretta streaming - paoloigna1 : Mi sembra la storia di 'Ho visto un Re' di #Fo e #Jannacci #Neymar:-) -