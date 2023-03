Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? #Neymar in lacrime Ha perso una cifra folle per un motivo incredibile ?? #PSG #Ligue1 #CorrieredelloSport -

Nonostante sia ancora fuori dal campo, con l'operazione alla caviglia destra che ha messo fine alla sua stagione ,ha comunque trovato il modo per far parlare di sé. Il calciatore brasiliano del Psg è infatti diventato virale sui social dopo la sua ultima diretta streaming. L'attaccante ha infatti perso ...... trattenendo a stento le. Per l'Argentina anche il Fan Award, tributato ai tifosi giunti in ...al primo posto Lionel Messi come miglior giocatore ma il ct si è poi espresso per Mbappè e, ...Commenta per primo Il Paris Saint Germain perde un'altra pedina importantissima dell'11 a disposizione di Christoph Galtier . Dopo il ko di, uscito innel corso della sfida contro il Lille per una distorsione alla caviglia con lesione dei legamenti, oggi il club parigino ha perso per infortunio nel corso del ' Classique ' ...

Neymar in lacrime: ha perso una cifra folle per un motivo incredibile Corriere dello Sport

Neymar tornerà in campo soltanto nella prossima stagione, dopo essere stato operato alla caviglia destra lo scorso 10 marzo in seguito all'infortunio che lo aveva costretto ad uscire dal campo in ...Ci si chiede spesso come alcuni calciatori, a volte i migliori, non abbiano mai vinto ad esempio un pallone d’oro o magari un mondiale. Questi due trofei purtroppo mancano tutt’oggi ad esempio a Neyma ...