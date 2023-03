Netflix: annunciata la data d’uscita de Il Caso Alex Schwazer! (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, Netflix ha annunciato la data d’uscita della docu-serie in 4 episodi Il Caso Alex Schwazer: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Il catalogo di Netflix si aggiorna a ritmo serrato, sia per quel che riguarda la sezione film sia quella delle serie TV. Se, la scorsa settimana, vi abbiamo parlato di Inganno e solo ieri di La Vita che Volevi, oggi passiamo alle docu-serie con Il Caso Alex Schwazer. Tramite comunicato stampa, l’azienda ha infatti svelato che la docuserie in quattro episodi prodotta da Indigo Stories arriverà solo su Netflix dal 13 aprile, in tutti i paesi in cui è attivo il servizio. Con l’occasione è stato divulgato anche un interessante trailer, che trovate qua ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tramite comunicato stampa,ha annunciato ladella docu-serie in 4 episodi IlSchwazer: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Il catalogo disi aggiorna a ritmo serrato, sia per quel che riguarda la sezione film sia quella delle serie TV. Se, la scorsa settimana, vi abbiamo parlato di Inganno e solo ieri di La Vita che Volevi, oggi passiamo alle docu-serie con IlSchwazer. Tramite comunicato stampa, l’azienda ha infatti svelato che la docuserie in quattro episodi prodotta da Indigo Stories arriverà solo sudal 13 aprile, in tutti i paesi in cui è attivo il servizio. Con l’occasione è stato divulgato anche un interessante trailer, che trovate qua ...

