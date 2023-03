Nel parco nazionale del Cilento usato esplosivo per mettere in sicurezza la strada provinciale. Il sindaco: “Somma urgenza”. Aperta indagine (Di mercoledì 29 marzo 2023) È stato aperto un fascicolo d’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania dopo che, lo scorso 14 marzo, in uno dei luoghi più protetti del parco nazionale del Cilento, è stata fatta esplodere una parte del costone roccioso che sovrasta il tratto compreso tra Cala del Cefalo e Cala Finocchiara. Il tutto in un’area Sic (Sito di importanza comunitaria) che è anche patrimonio dell’Unesco per la sua biodiversità. Per il sindaco di Camerota (Salerno), Mario Salvatore Scarpitta, un’operazione di “Somma urgenza” per mettere in sicurezza quel tratto della strada provinciale 562 e che, però, “non ha riguardato la falesia. Sono stati fatti esplodere – spiega il primo cittadino a ilfattoquotidiano.it – massi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) È stato aperto un fascicolo d’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania dopo che, lo scorso 14 marzo, in uno dei luoghi più protetti deldel, è stata fatta esplodere una parte del costone roccioso che sovrasta il tratto compreso tra Cala del Cefalo e Cala Finocchiara. Il tutto in un’area Sic (Sito di importanza comunitaria) che è anche patrimonio dell’Unesco per la sua biodiversità. Per ildi Camerota (Salerno), Mario Salvatore Scarpitta, un’operazione di “” perinquel tratto della562 e che, però, “non ha riguardato la falesia. Sono stati fatti esplodere – spiega il primo cittadino a ilfattoquotidiano.it – massi ...

'Perché Cassinetta di Lugagnano ha aderito a Riprendiamoci il Comune' Domenico Finiguerra, sindaco del piccolo paese nel Parco del Ticino, spiega le ragioni che hanno portato il Consiglio comunale a sostenere, all'unanimità, la campagna che si propone con due leggi di iniziativa popolare di affrontare le crisi degli ... Crisi idrica, al castello di Ludriano il fossato resta a secco Certamente nel senso contrario di questa teoria sta andando la preoccupante cementificazione di ... ha da qualche mese iniziato anche una rivoluzione sul verde del parco, con opera di manutenzione ... Parte venerdì 31 marzo il Mercato contadino Prenestino Il Mercato contadino Prenestino, promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, si svolgerà ogni venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 nel Parco Prampolini (Via Camillo Prampolini, 27 00177). In occasione dell'inaugurazione, che si terrà venerdì mattina 31 marzo dalle ore 8:30, saranno offerti gratuitamente prodotti e l'opportunità ... Domenico Finiguerra, sindaco del piccolo paesedel Ticino, spiega le ragioni che hanno portato il Consiglio comunale a sostenere, all'unanimità, la campagna che si propone con due leggi di iniziativa popolare di affrontare le crisi degli ...Certamentesenso contrario di questa teoria sta andando la preoccupante cementificazione di ... ha da qualche mese iniziato anche una rivoluzione sul verde del, con opera di manutenzione ...Il Mercato contadino Prenestino, promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, si svolgerà ogni venerdì, dalle 8.30 alle 13.30Prampolini (Via Camillo Prampolini, 27 00177). In occasione dell'inaugurazione, che si terrà venerdì mattina 31 marzo dalle ore 8:30, saranno offerti gratuitamente prodotti e l'opportunità ... Un maneggio con sei casette nel parco: «Effetto disastroso sul paesaggio» La Provincia di Como 50 volontari hanno curato 22 corsi d'acqua e il parco fluviale del Serchio Nel tempo stanno calando i rifiuti dispersi nei fiumi e questa ... del territorio che hanno ispezionato e pulito ventidue corsi d'acqua e un tratto del Parco Fluviale del Serchio. "Ogni mese i ... Turismo, 2022 boom a Campli, Parco Archeologico più visitato (ANSA) - CAMPLI, 29 MAR - Con 4555 ingressi nel 2022 il Museo archeologico nazionale e il Parco Archeologico della Necropoli di Campovalano confermare trend di crescita dei visitatori nel comune di ... Nel tempo stanno calando i rifiuti dispersi nei fiumi e questa ... del territorio che hanno ispezionato e pulito ventidue corsi d'acqua e un tratto del Parco Fluviale del Serchio. "Ogni mese i ...(ANSA) - CAMPLI, 29 MAR - Con 4555 ingressi nel 2022 il Museo archeologico nazionale e il Parco Archeologico della Necropoli di Campovalano confermare trend di crescita dei visitatori nel comune di ...