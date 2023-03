Nba, super Curry trascina Golden State (Di mercoledì 29 marzo 2023) I campioni Nba in carica di Golden State (40 - 37) vincono in rimonta per 120 - 109 in casa su New Orleans (38 - 38). Sotto anche di 20 lunghezze nel primo tempo, i Warriors confezionano uno dei loro ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) I campioni Nba in carica di(40 - 37) vincono in rimonta per 120 - 109 in casa su New Orleans (38 - 38). Sotto anche di 20 lunghezze nel primo tempo, i Warriors confezionano uno dei loro ...

Nba, super Curry trascina Golden State

San Francisco, 29 mar. - I campioni Nba in carica di Golden State (40-37) vincono in rimonta per 120-109 in casa su New Orleans (38-38). Sotto anche di 20 lunghezze nel primo tempo, i Warriors confezionano uno dei loro classici ...

Golden State rimonta da -20 e batte New Orleans grazie a uno scatenato Steph Curry da 39 punti. Boston si distrae e perde a Washington, Atlanta supera Cleveland nonostante 44 ...

NBA, un super Jokic manda al tappeto Philadelphia

Il big match della notte tra Denver e Philadelphia ha sorriso ai Nuggets che si sono imposti con il risultato finale di 116 a 111. Decisivo Jokic, autore dell'ennesima tripla doppia della sua carriera ...