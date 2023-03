NBA, risultati della notte (29 marzo): doppia doppia per Banchero ma i Magic perdono. Ko anche Boston (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nella notte italiana si sono giocate sei partite della stagione 2022-2023 di NBA . Non riesce la rimonta ai Magic di Paolo Banchero che cadono a Memphis, dove i Grizzlies trovano la settima vittoria consecutiva. Vanno ko, e nettamente, anche i Boston Celtics a Washington, mentre arrivano le vittorie per Atlanta, Toronto, Charlotte e xxxxx Andiamo a scoprire come è andata a finire. Vincono, dunque, i Memphis Grizzlies che superano gli Orlando Magic per 113-108. Padroni di casa che guidano per tutto il match, toccano anche il +23 nel terzo quarto, ma poi rischiano il tracollo, con Orlando che arriva anche a -3 nel finale, ma non riesce a completare la rimonta. Per Memphis 31 punti di Desmond Bane, mentre i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nellaitaliana si sono giocate sei partitestagione 2022-2023 di NBA . Non riesce la rimonta aidi Paoloche cadono a Memphis, dove i Grizzlies trovano la settima vittoria consecutiva. Vanno ko, e nettamente,Celtics a Washington, mentre arrivano le vittorie per Atlanta, Toronto, Charlotte e xxxxx Andiamo a scoprire come è andata a finire. Vincono, dunque, i Memphis Grizzlies che superano gli Orlandoper 113-108. Padroni di casa che guidano per tutto il match, toccanoil +23 nel terzo quarto, ma poi rischiano il tracollo, con Orlando che arrivaa -3 nel finale, ma non riesce a completare la rimonta. Per Memphis 31 punti di Desmond Bane, mentre i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #GianniMinà addio gigante; #Under21 show 'alla faccia' di #Mancini; #MiamiOpen… - sportli26181512 : NBA, i risultati di oggi: Jokic domina contro Phila, Kings ko con Minnesota, vince Dallas: Manca Embiid, salta la s… - rprat75 : Il racconto, una pagina per ciascuno, con focus in particolare sulle vittorie di Charlotte, Chicago, Minnesota e Or… - rprat75 : @mlbarza @ngiocoli come ho scritto nel pezzo - sportface2016 : #Nba, #LeBron non basta: #Lakers ko contro i #Bulls. Bene i #Magic di #Banchero. I risultati -