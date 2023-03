Nba | rimonta Warriors sui Pelicans Sconfitta Celtics a Washington

(Di mercoledì 29 marzo 2023)e Curry. Le due parole chiave della nottata dei Golden Stateche, sotto -20 prima dell’intervallo, sono riusciti a ribaltare il risultato e a regalarsi un successo prezioso 120-109 sui. A New Orleans non basta un quintetto tutto in doppia cifra: 26 i punti di Brandon Ingram, 21 quelli di Trey Murphy. Tutto inutile nella serata in cui Steph Curry chiude con 39 punti, 8 rimbalzi, 8 assist. Al resto pensano Jordan Poole (21 punti), Klay Thompson (17) e Jonathan Kuminga (13). Nella Western Conference Golden State risale al sesto posto, mentre Oklahoma City scende al decimo. I Thunder sono stati battuti 134-137 dagli Charlotte Hornets. La scena se la prende PJche si concede il massimo in carriera da 43 punti con 16/23 dal campo e 5/9 da tre. Josh Giddey sfiora la tripla doppia ...

NBA - Rimonta esaltante con vittoria dei Warriors sui Pelicans Pianetabasket.com

San Francisco, 29 mar. -(Adnkronos) – I campioni Nba in carica di Golden State (40-37) vincono in rimonta per 120-109 in casa su New Orleans (38-38). Sotto anche di 20 lunghezze nel primo tempo, i ...Grandi emozioni e risultati a sorpresa nella notte Nba. La regular season volge ormai verso la conclusione ... lontano 4 gare e mezza con appena 6 rimaste da giocare. Vittoria in rimonta per i ...