Nba 2022/2023, Phoenix Suns: Kevin Durant pronto al rientro dopo 20 giorni di stop (Di mercoledì 29 marzo 2023) Quando mancano dieci giorni al termine della Regular Season NBA, Kevin Durant è pronto a fare il suo ritorno sul parquet. Questa notte la star dei Phoenix Suns dovrebbe essere tra i protagonisti della sfida casalinga contro i Minnesota Timberwolves, a poche settimane dalla distorsione alla caviglia che l’ha costretto all’ultimo stop. Fino ad oggi Durant ha giocato solamente tre partite con la jersey della sua nuova franchigia, dopo essere stato acquistato via trade dai Brooklyn Nets lo scorso 9 febbraio. E sono arrivate tre vittorie ai danni di Charlotte, Chicago e Dallas. Phoenix in questi venti giorni è comunque riuscita a mantenere il quarto posto nella Western Conference con un record di 40 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Quando mancano diecial termine della Regular Season NBA,a fare il suo ritorno sul parquet. Questa notte la star deidovrebbe essere tra i protagonisti della sfida casalinga contro i Minnesota Timberwolves, a poche settimane dalla distorsione alla caviglia che l’ha costretto all’ultimo. Fino ad oggiha giocato solamente tre partite con la jersey della sua nuova franchigia,essere stato acquistato via trade dai Brooklyn Nets lo scorso 9 febbraio. E sono arrivate tre vittorie ai danni di Charlotte, Chicago e Dallas.in questi ventiè comunque riuscita a mantenere il quarto posto nella Western Conference con un record di 40 ...

