Nazionale, Mancini e gli oriundi: 'caccia' continua e c'è un nuovo nome (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – La Nazionale ha bisogno di attaccanti e dopo Mateo Retegui potrebbe pescare altri oriundi all'estero. "Se trovassimo gli attaccanti in Italia saremmo più felici. Purtroppo è così in questo momento: tra le prime sette di Serie A solo la Lazio ha un centravanti italiano, ovvero Immobile", dice il ct Roberto Mancini a Sky Sport. "Poi ognuno può dire quello che vuole, ma per quel che mi riguarda lascia il tempo che trova. Se troviamo giocatori validi li valutiamo, li studiamo e poi prendiamo delle decisioni. Poi riuscissimo a trovarli in Italia meglio", aggiunge. Retegui, 23 anni, si è presentato con 2 gol in 2 presenze. L'attaccante italo-argentino "è un ragazzo giovane, ha bisogno di tempo e se verrà a giocare in Europa o addirittura in Italia come leggo sarà un vantaggio, tutto qui". Retegui potrebbe non essere l'unico ...

